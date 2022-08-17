Эстония заявила, что имеет право запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС

Власти Эстонии имеют законные основания не впускать в страну российских граждан с визами других государств, которые находятся в безвизовом шенгенском пространстве Европейского Союза. Об этом заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает ТАСС.

«Законы Евросоюза позволяют блокировать въезд даже граждан ЕС в ту или иную страну сообщества. Мы хорошо помним, что во время обострения ситуации с коронавирусом страны закрыли не только внешние границы ЕС, но и внутренние», — пояснил дипломат.

Уже завтра, 18 августа, Эстония запретит въезд гражданам РФ с выданными эстонскими шенгенскими визами. Исключения составят дипломаты и их семьи, лица, занимающиеся международными перевозками грузов, а также россияне, являющиеся близкими родственниками граждан Эстонии или имеющие постоянный вид на жительство в этой стране.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В последнее время в Евросоюзе обсуждаются меры по ограничению въезда россиян. В первую очередь речь идет о сокращении выдачи туристических виз.