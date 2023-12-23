Эстония заявила, что готова выдать Киеву военнообязанных украинцев

Эстонские власти готовы по запросу Киева находить и высылать украинцев призывного возраста. Об этом, ссылаясь на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, сообщает телерадио ERR.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — процитировали министра в эфире.

Киев не передавал властям страны соответствующего запроса, однако МВД Эстонии уже выражало готовность к началу отправки уведомлений беженцам, подходящим под критерии. Также министерство планирует предложить Украине заключить соответствующее соглашение.

Однако, отметили в гостелерадио, по эстонскому законодательству высылка иностранцев возможна лишь при привлечении его к уголовной ответственности.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву невозможно обойтись без принудительной мобилизации.