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Эстония заявила, что готова выдать Киеву военнообязанных украинцев
Эстонские власти готовы по запросу Киева находить и высылать украинцев призывного возраста. Об этом, ссылаясь на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, сообщает телерадио ERR.
«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся и чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — процитировали министра в эфире.
Киев не передавал властям страны соответствующего запроса, однако МВД Эстонии уже выражало готовность к началу отправки уведомлений беженцам, подходящим под критерии. Также министерство планирует предложить Украине заключить соответствующее соглашение.
Однако, отметили в гостелерадио, по эстонскому законодательству высылка иностранцев возможна лишь при привлечении его к уголовной ответственности.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Киеву невозможно обойтись без принудительной мобилизации.
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