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Политика 17 декабря 2023 18:30

Буданов заявил, что без принудительной мобилизации на Украине невозможно

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Принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться и дальше. Без нее не получится поддерживать численность ВСУ, уверен руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Без мобилизации невозможно. <...>. 1,1 миллиона человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей», — цитирует его издание «Страна».

По словам Буданова, из-за больших потерь число солдат в армии приходится постоянно пополнять. Однако украинцы поддерживают страну только на словах, пытаясь избежать мобилизации. Все, кто хотел вступить в ВСУ, уже сделали это в первые полгода, признал он.

Подводя итоги года во время прямой линии, Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ не планируется вторая волна мобилизации.
По его словам, в зоне СВО находятся порядка 240 тыс. мобилизованных. «Отлично воюют ребята, просто отлично! 14 героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — подчеркнул глава государства.
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#Украина #мобилизация
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