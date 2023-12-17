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Буданов заявил, что без принудительной мобилизации на Украине невозможно
Принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться и дальше. Без нее не получится поддерживать численность ВСУ, уверен руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Без мобилизации невозможно. <...>. 1,1 миллиона человек не покроет никакой рекрутинг. У нас нет столько людей», — цитирует его издание «Страна».
По словам Буданова, из-за больших потерь число солдат в армии приходится постоянно пополнять. Однако украинцы поддерживают страну только на словах, пытаясь избежать мобилизации. Все, кто хотел вступить в ВСУ, уже сделали это в первые полгода, признал он.
По его словам, в зоне СВО находятся порядка 240 тыс. мобилизованных. «Отлично воюют ребята, просто отлично! 14 героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», — подчеркнул глава государства.
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