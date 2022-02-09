Эстафету снежных фонарей Русско-Немецкая Швейцария передала Дербышкам

Вслед за Русско-Немецкой Швейцарией праздник снежных фонарей пройдет 13 февраля в Дербышинском лесу в Казани. К участию в нем приглашаются все желающие, сообщил экоактивист, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Праздник пройдет в 15.30 в Дербышинском лесу по инициативе местных жителей. Участников ждут хороводы и конкурсы. Желающие могут принести с собой снежколепы, совки, лопаты, свечи, электрические фонари, термосы и перекус для чаепития. Лепка фонарей из снега — работа кропотливая, не у всех это получается с первого раза. Чтобы смастерить фонарь может понадобиться от 15 минут и больше. Мероприятие в целом займет до двух часов», – сказал он.

Ранее праздник снежных фонарей прошел на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Сначала для гостей была организована познавательная экскурсия. Потом они вышли на берег Казанки к Солдатскому пляжу, где слепили из снега фонари, а когда стемнело, зажгли их. По словам организаторов, сразу после мероприятия фонари были потушены, мусора на площадке не осталось. Ескараев отметил, что такие праздники полюбились горожанам. Этой зимой их проведение планируется еще на пяти площадках.