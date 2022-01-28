В Казани в Русско-Немецкой Швейцарии пройдёт праздник снежных фонарей

Праздник снежных фонарей пройдёт 30 января в Казани на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Об этом сообщил экоактивист, организатор мероприятия Тимур Ескараев.

«Праздник пройдёт на берегу Казанки в последнее воскресенье января. Мы встретимся по адресу: ул. Бари Галеева 16, в 14:30, проведём экскурсию для гостей, расскажем о природе и истории Русско-Немецкой Швейцарии. По пути развесим кормушки для птиц и белок. Пройдём на берег Казанки к Солдатскому пляжу и начнём лепить фонари», — сказал он.

Чтобы смастерить фонарь из снега, сначала нужно слепить множество снежков, потом соорудить из них башенку и поставить внутрь свечу.

«Мы принесём вёдра, наполним водой из купели, замесим снежную кашицу и будем лепить. Кто-то просто вылепит в снегу елочку и украсит свечками и мягкими игрушками. Хотим красиво выстроить снежные фонари вдоль берега, будет шикарный сказочный вид. В прошлом году около 50 человек слепили более десятка фонарей», — добавил Ескараев.

Желающие могут принести с собой снежколепы, свечи, электрические фонари, термосы и перекус для чаепития. По словам организаторов, лепка фонарей из снега — работа кропотливая, не у всех это получается с первого раза. Так, на один фонарь может понадобиться от 15 минут и больше. Все мероприятие в целом займёт примерно 2,5-3 часа.