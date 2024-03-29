«Есть запрос на скромную моду»: дизайнер из Казани представит коллекцию на KazanForum

«Скромная» мода, сочетающая современность и элементы «этно», находит отклик у зрителей. Такое мнение выразила молодой казанский дизайнер Таисия Косолапова, которая подала заявку на участие в показах Фестиваля благопристойной моды Modest Fashion Day в рамках KazanForum.

«Тема современной моды с элементами „этно“ востребована. Особенно сейчас. Мне всегда казалось, что в одежде, в моде надо, чтобы сотрудничали технологии и традиции. Это работает. И у нас, и в дружественных нам мусульманских странах. Вторая и третья мои коллекции — это рассуждения на татарскую и кавказскую этнотему и тоже в рамках „скромной“ моды», — рассказала специалист.

Она уточнила, что вторая в ее жизни коллекция была в арабской стилизации. Девушка вдохновилась на такую тему во время путешествия в ОАЭ, где увидела симбиоз инноваций с традициями, который есть в их моде.

«Модели были в платках, достаточно закрытых костюмах. И реакция зрителей и членов жюри на показах оправдали мои ожидания. Члены жюри говорили, что это начало моего роста», — приводятся ее слова на сайте форума.

Косолапова рассказала, какой направленности будет ее новая коллекция, а также поделилась планами принять участие в показе и в будущем году.

«Исламская тема в моде требует постоянного развития, изучения, чтения источников, к ней, я считаю, надо подходить более ответственно. У меня уже есть первые наброски и эскизы. Могу сказать, что это тоже будут вечерние костюмы. Планирую основательно подготовиться и сшить ее специально к международному событию, которое принимает Казань», — поделилась дизайнер.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов расширил состав республиканского оргкомитета по подготовке к KazanForum.