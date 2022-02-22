«Есть комната»: Жители Зеленодольска готовы поддержать переселенцев из Донбасса

Жители Зеленодольского района Татарстана активно регистрируются на сайте «Карта помощи», оставляя геолокации по предоставлению жилья переселенцам с Луганской и Донецкой Народных Республик.

В администрации Зеленодольского района ИА «Татар-информ» рассказали, что жители оставляют свои контакты в надежде, что им непременно позвонят.

Уже есть заявки из Зеленодольска, села Бишня, поселка Садовый. Жители обозначают геолокацию на сайте https://dom.rt.com/

«Я узнал, что могу помочь и зарегистрировался на сайте. Люди попали в беду, мы должны помочь, если есть возможность. Если какая-то еще помощь нужна будет, вы позвоните мне, пожалуйста», — говорит Марат Антиков.

Ранее Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская рассказала, что жители ДНР и ЛНР приезжают в растерянности, среди эвакуированных — женщины с детьми и пожилые граждане, к каждому из которых нужно найти подход.