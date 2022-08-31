Батков рассказал, куда делись татарстанские волки

В Татарстане удалось добиться снижения численности волков. Для этого в каждом муниципальном образовании построили биотермические объекты по утилизации отходов сельхозпроизводства, рассказал председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В свое время численность волков была достаточно серьезной в республике вплоть до начала 1990-х годов. Была высокая кормовая база. Сейчас отсутствуют скотомогильники, утилизация данного вида отходов уже защищена», – пояснил спикер.

Кроме того, по словам Баткова, резко снизилась миграция этих животных в Татарстан из соседних регионов – Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской и Кировской областей. «Сейчас волк есть, но единичные экземпляры, как в южных, так и северных районах республики», – подчеркнул он.

Работа по недопущению разведения волков в республике хорошо налажена, – если хищник появляется на территории региона, то сразу же проводятся необходимые мероприятия, добавил спикер. «Потому что они могут принести ущерб народному хозяйству и объектам животного мира. Конечно, этот вид хищника выполняет определенную роль санитара, но допустить, чтобы волки развелись в республике, нельзя», – резюмировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане обитает 81 вид охотничьих животных, причем два из них, марал и пятнистый олень, появились совсем недавно.