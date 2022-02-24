ESPN: УЕФА обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за ситуации в Украине
По данным ESPN, завтра УЕФА решит судьбу российских клубов в еврокубках на фоне специальной военной операции РФ в Донбассе.
Также сообщается, что ФИФА отслеживает ситуацию на Украине, поскольку в Москве должен пройти стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 между командами России и Польши.
Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к российскому Президенту Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Сегодня утром Президент РФ объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.