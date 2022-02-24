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Спорт
24 февраля 2022  17:30
Артур Халилуллов

ESPN: УЕФА обсудит участие российских клубов в еврокубках из-за ситуации в Украине

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По данным ESPN, завтра УЕФА решит судьбу российских клубов в еврокубках на фоне специальной военной операции РФ в Донбассе.

Также сообщается, что ФИФА отслеживает ситуацию на Украине, поскольку в Москве должен пройти стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 между командами России и Польши.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к российскому Президенту Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Сегодня утром Президент РФ объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

#Футбол #конфликт в донбассе #россия и украина
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