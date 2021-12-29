ЕСПЧ попросил власти России приостановить ликвидацию «Мемориала»*

Европейский суд по правам человека попросил власти России приостановить ликвидацию признанного в РФ некоммерческой организацией — иностранным агентом «Мемориала»* до принятия решения по жалобе, одной из сторон которой является эта организация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ЕСПЧ в правозащитный центр «Мемориал»*.

«Президент секции ЕСПЧ, которому была распределена эта жалоба, решил уведомить Правительство России о том, что в интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций, которые являются сторонами дела, должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13», — говорится в тексте послания.

Жалоба 9988/13 на закон об иностранных агентах была подана в Страсбургский суд еще в 2013 году одиннадцатью российскими НКО. Среди них был и «Мемориал»*, отмечает агентство.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», накануне Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал»*. Сегодня Московский городской суд решил ликвидировать и правозащитный центр «Мемориал»*, обосновав такой вердикт «систематическими нарушениями» закона об иноагентах.

*По решению Министерства юстиции РФ Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» с 21 июля 2014 года включена в реестр НКО — иностранных агентов. Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» было внесено в него 4 октября 2016 года.