Верховный суд РФ ликвидировал международный «Мемориал»*

Верховный суд РФ сегодня по иску Генеральной прокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*, ранее признанное в России иностранным агентом.

«Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества „Мемориал“* удовлетворить», — приводит ТАСС слова судьи Аллы Назаровой.

Вердикт затрагивает все структурные организации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»*. При этом суд огласил только резолютивную часть решения, но не его мотивировку.

Иск о ликвидации международного «Мемориала»* Генпрокуратура подала в ноябре. Надзорное ведомство сослалось на систематическое неуказание организацией статуса иноагента, отмечает РИА Новости.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что «Мемориал»* «искажает память» о Великой Отечественной войне и «создает лживый образ СССР как террористического государства». А из-за неуказания статуса иноагента, уверены в ведомстве, граждане могут «сформировать негативное общественное мнение или [столкнуться] <…> с депрессией».

Юристы «Мемориала»* при этом просили не ликвидировать организацию, так как штрафы за упомянутые прокуратурой нарушения уже были получены и оплачены, а сама НКО давно приспособилась к требованиям закона об иностранных агентах.

Представлявший «Мемориал»* адвокат Генри Резник в ходе прений назвал иск Генпрокуратуры о ликвидации организации безосновательным. По его мнению, «исковое заявление подпадает полностью под формулировку <…> „недобросовестное заявление неосновательного иска“», сообщает «Интерфакс».

Решение суда пока не вступило в законную силу. Адвокат Мария Эйсмонт заверила, что «Мемориал»* будет обжаловать его, и назвала вердикт «незаконным и необоснованным».

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям.

*С 4 октября 2016 года по решению Министерства юстиции РФ международный «Мемориал» включен в реестр иностранных агентов.