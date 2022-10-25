«Если призвали, значит надо!»: в Чистополе проводили мобилизованных граждан

Сегодня в культурном центре «Чистай» в Чистополе состоялась очередная отправка граждан, которые призваны по частичной мобилизации. Проводить в воинский путь пришли их близкие, родные, друзья, коллеги, а также глава района, представители духовенства, органов муниципальных власти. Об этом пишут «Чистопольские известия».

«Дорогие чистопольцы, земляки, уважаемые мобилизованные! Объявлена специальная военная операция, продолжается частичная мобилизация. Вся страна включилась в эту работу. Парни, я очень благодарен вам, мы гордимся вами. Вы уже наши герои. Берегите себя, мы вас ждем дома! Удачи вам, ребята!» — сказал глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Слова напутствия прозвучали и от военкома Чистополя, Чистопольского и Новошешминского районов Андрея Пичушкина. Он обозначил, что мобилизованные земляки будут проходить службу в подразделениях территориальной обороны. В задачи этих подразделений входит прежде всего охрана на объектах коммуникаций, важных государственных объектах, поддержание режима военного положения на освобожденных территориях.

«Я уверен, что все поставленные задачи, будут выполнены четко, строго и установленные сроки. Мы верим в вас, вы — лучшие! Будьте стойкими, терпеливыми, настойчивыми. Самое главное — вера в победу. Мы ждем вас домой живыми и невредимыми. Удачи, вам! Наше дело правое, победа будет за нами!» — произнес военком.





Духовные наставления дали представители религиозных конфессий — имам-хатыб мечети «Анас» Абубакр Азизов и благочинный Чистопольского округа иерей Симеон Махортов.

Мобилизованные чистопольцы были бодры и уверены в себе. Альберта Зиятдинова провожали не только его родственники, но и коллеги. Он работает в нефтеперекачивающей станции «Михайловка». Повестку получил в субботу. Сомнений не возникло: «Если призвали, значит надо. Ситуация в стране непростая, пришло время защищать Родину. Кто, если не мы! Настрой боевой, надеюсь достойно отслужить, вернуться домой живым и здоровым», — поделился Альберт с журналистами.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.