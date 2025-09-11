«Если нужно будет вернуться в строй, я готов»: история ветерана СВО из Казани

Андрей Слепцов вернулся с фронта после тяжелой травмы колена, из-за которой едва не умер. Сейчас он передвигается с тростью, имеет статус инвалида. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, ведет активную жизнь. Он занимается тремя видами спорта: стрельбой из лука, стендовой стрельбой и волейболом сидя.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Пошел служить по зову сердца, как бы банально это ни звучало»

«До СВО я работал оператором в котельной, подрабатывал в такси. Все эти невыносимые трагедии не давали мне покоя. Пошел служить, как бы это банально ни звучало, по зову сердца», – рассказал ветеран Андрей Слепцов.

О службе своей он рассказывает скромно.

«Я был-то там не долго, больше по госпиталям ездил», – сухо отвечает он.

Однако в дальнейшей беседе выяснилось, что история его героизма началась еще на мирной территории – он долго уговаривал военкома, чтобы его забрали на СВО вместе с мобилизованными. Тогда ему было 49 лет. Боевого опыта не было, даже в армии не служил. Учитывая все это, заявление от него в военкомате не принимали.

«Тогда я пошел к военкому, стал уговаривать: “Я уже принял решение. Представьте, как непросто в моем возрасте такое решение серьезное принять?” И меня взяли. Семье правду не сказал. Сказал, что мне пришла повестка. Я еще летом хотел подписать контракт, но, пока проходил медкомиссию, оформлял документы, объявили мобилизацию», – рассказывает Андрей.

Служил он на Купянском направлении, по распределению попал в мотострелковый полк минометчиком.

«Сначала была учебка, потом боевое слаживание. В начале ноября отправили за ленточку, сразу на первую линию. В первые дни была паника: вспоминал то, чему нас учили. Но в первую очередь нужно было копать, а копать там было очень тяжело – чернозем с корнями копать, все равно что кирпичи долбить», – поделился Андрей.

Про подробности боевых действий Андрей рассказывает неохотно – подчеркивает, что спецоперация сильно отличается от тех войн, о которых мы знаем из истории.

«Так, как во время Великой Отечественной войны, с криками “Ура” мы в бой не ходили, в основном техника работала. Только один раз в стрелковом бою участвовали. Вот тогда пули над головой свистели, конечно. Все было как в тумане: приказ к бою, и пошли вперед. Наши хотели обойти какую-то лесополку, нужно было обойти противника, нас попросили огнем поддержать. Все успешно прошло – нас было человек сто – шквал огня. Сколько их было, непонятно, но они тоже неплохой ответ пытались дать», – вспоминает Андрей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я лежал семь суток в реанимации, врачи сказали, едва не умер»

«Еще в учебке я получил травму колена – неудачно упал. Но тогда все обошлось: может быть, был на эмоциях, не обратил внимания. Второй раз уже на передовой травмировался. Я тогда ночью был в карауле, а там ночи такие темные, нам, городским жителям, это непривычно. Я постоянно ходил, чтобы не уснуть, и даже не понял, как так произошло – упал, видимо, на секунду уснул, сказались постоянный недосып и стресс», – вспоминает Андрей.

Андрея решили эвакуировать в госпиталь. Диагноз был очень сложным: воспаление нервов, тромбоэмболия и другие осложнения.

«Я лежал семь суток в реанимации, врачи сказали, едва не умер. Начались тяжелые осложнения. Когда я лежал уже в РКБ, все приходили и смотрели на меня, как на экспонат, – удивлялись, как я выжил. У меня было только 10% шансов на выживание. Врачи спросили, верующий ли я, и посоветовали в церковь сходить, говорили: “Если тебя здесь оставили, значит, это зачем-то нужно”», – рассказывает он.

Домой Андрея отпустили только в ноябре 2023 года. Дома лечение продолжилось. У Андрея были постоянные сильные боли из-за воспаленного нерва, только после того, как ему поставили блокаду в московском госпитале им. Бурденко, стало легче. Увы, эффект от блокады будет длиться не больше двух месяцев, объяснили врачи, потом снова нужно будет оформлять документы, чтобы попасть в этот госпиталь.

«Даже после блокады я не могу сидеть больше 10 минут и стоять больше 10 минут тоже не могу», – объясняет он состояние своего здоровья.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне очень нравится стрельба из лука – готов с утра до вечера заниматься»

В фонде «Защитники Отечества» Андрею помогли оформить все необходимые документы для прохождения лечения, там же помогли получить бесплатно дорогостоящие препараты, бесплатно сделать анализы.

«Как-то мне позвонили из фонда и предложили заниматься стрельбой из лука. Я удивился, но решил попробовать, пошел на тренировку. Раньше я занимался в любительской футбольной команде, имел множество медалей. Еще катался на сноуборде. Сейчас с моей ногой я об этом даже мечтать не могу. Решил попробовать себя в новом занятии – оказалось, это достаточно непросто. Тетиву натянуть тяжело, нужно прикладывать массу усилий. От неправильных движений тетива может ударить по руке – потом остаются большие синяки», – объяснил он.

Спорт этот пришелся Андрею по душе, он снова стал спортсменом.

«Мне это безумно нравится – я готов с утра до вечера заниматься. К тому же здесь я могу общаться с другими спортсменами. Занимаются со мной в основном подростки, но они меня очень мотивируют. Невозможно целыми днями сидеть в четырех стенах, смотреть постоянно в окно – с ума можно сойти. Поэтому эти занятия для меня настоящее спасение», – рассказывает ветеран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Занял второе место среди спортсменов со всего Поволжья»

Стрельбой из лука Андрей занимается в Школе Олимпийского резерва. Первая тренировка состоялась в апреле. Уже в августе он поехал на первые соревнования – «Кубок Защитников Отечества» в Нижегородской области.

«Я понимаю, что могу лучше. Занимался я всего пять месяцев и то с перерывами, потому что тренер периодически уезжал с ребятами на соревнования, тем не менее занял второе место среди спортсменов со всего Поволжья. Я считаю, эта победа принадлежит больше моему тренеру Ринату Калимуллину. Я хотел бы особо его отметить. Можно сказать, он отдельно со мной занимается, как нянька все мне показывает. Когда я был на соревнованиях, он по нескольку раз на дню мне звонил, беспокоился. Причем занимается со мной он бесплатно – его просто попросили взять ветеранов. Он даже предоставил мне для соревнований свой личный лук, который стоит около 300 тысяч рублей», – отметил он.

Андрей мечтает, что когда-нибудь у него появится свой собственный лук, чтобы свободно ездить на соревнования и ни от кого не зависеть. Он надеется, что его мечта станет реальностью. Андрей был приятно удивлен тем, как были организованы соревнования, и заботливым отношением к спортсменам.

«Мы жили в шикарном месте, нас увозили, привозили, накрывали шикарные столы. А какое красивое было закрытие – фейерверки, большие экраны! Было около 15 СМИ, у меня интервью взяли. Все прошло в таком масштабе, как будто это всероссийские соревнования», – вспоминает Андрей.

Он уже мечтает принять участие в следующих соревнованиях «Кубка Защитника Отечества».

«Хотелось бы поехать, но не знаю, будет ли у меня финансовая возможность. Идея проводить такие мероприятия – очень хорошая. Забота о тех, кто вернулся с фронта, очень важна. Сейчас на нас, первых вернувшихся, отрабатывают все эти программы, а скоро вернутся те, кто был там с самого начала, и для них все должно работать безупречно. Им будет нужна наша общая поддержка, они должны понимать, что нужны своей стране», – уверен он.

«Все навыки мне пригодятся, если придется вернуться на фронт»

Помимо стрельбы из лука, занимается Андрей еще и стендовой стрельбой.

«Мне это тоже очень нравится, я считаю это занятие необходимым. Кто знает, что будет дальше? Может, придется вернуться в строй. А так, у меня будет еще одна военно-учетная специальность», – отметил спортсмен.

В июле Андрей участвовал в чемпионате России по стендовой стрельбе для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



«Занял я не последнее место, в грязь лицом наша команда не ударила. К тому же выступали мы не как ветераны СВО, а наравне с профессиональными спортсменами с большим опытом», – отметил он.

Андрей также участвовал в спортивном Кубке Раиса РТ, который проходил в Казани в начале сентября. Заявился он сразу в нескольких дисциплинах: пулевая стрельба, нарды, волейбол сидя.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В марте прошлого года я участвовал в “Городе игр будущего”. Мы соревновались в мастерстве управления дронами. Я мечтаю развить этот навык до профессионального уровня, хотел бы пройти обучение. Но пока такой возможности нет. От фонда “Защитники Отечества” меня уже отправляли учиться на менеджера маркетплейсов, но я тогда не знал, что обучение можно пройти только один раз. Я бы выбрал направление БПЛА. Этот навык мне тоже пригодится, как и стендовая стрельба, если придется вернуться на фронт, – я хочу быть готов к любому развитию событий», – отметил он.