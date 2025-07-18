В Татарстане стартовал Чемпионат России по стендовой стрельбе среди спортсменов с ПОДА

Фото: minsport.tatarstan.ru

Вчера, 17 июля, в Республике Татарстан начался Чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) по дисциплине «стендовая стрельба», разновидность «трап».

Соревнования проходят на базе Республиканской школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе в селе Введенская Слобода (Верхнеуслонский район).

Сегодня, 18 июля, в 13:30 по мск состоится церемония открытия турнира. В ней примут участие главный судья первенства – спортивный судья всероссийской категории Роман Кабацкий и руководитель СШОР по стендовой и пулевой стрельбе Сергей Демин. Также в показательных выступлениях свое мастерство покажут участники СВО.

Отметим, что соревнование является важным этапом подготовки российских паралимпийских стрелков к международным выступлениям, включая Паралимпийские игры.