«Если не мы, то кто вас защитит?»: боец из Арского района получил шесть наград на СВО

Военнослужащий Раят Усманов из села Урнашбаш Арского района Татарстана недавно побывал в краткосрочном отпуске. Время пролетело очень быстро.

«Не беспокойтесь. Все будет хорошо. Мы вернемся с победой», – сказал он, глядя на заплаканное лицо сестры Айгуль.

Айгуль, которая осталась бойцу вместо мамы, рассказала, что Раят сегодня – старший сержант, командир взвода. Родился он в селе Старый Узюм Атнинского района. Мама умерла от болезни, когда ему было 13 лет, и заботу о нем взяла старшая родная сестра. Ей тогда было 23 года, у нее уже было двое своих детей.

Айгуль купила дом в Урнашбаше и с детьми переехала туда. Раята она отправила учиться в кадетскую школу в Сабинский район. И оттуда Раят приезжал, навещал свою сестру.

«Раят никогда не думал о себе, всегда заботился о других. Всегда улыбчивый, простой, правда, может погорячиться, но никогда не делает необдуманных поступков. Прежде чем что-то сказать, сто раз подумает. Поэтому, где бы он ни был, везде пользуется уважением», – поделилась она.

Раят с сестрой Айгуль Исмагиловой, которая осталась ему вместо матери. / Фото из семейного архива

После окончания кадетской школы Раят ушел в армию. Затем подписал контракт и уехал в Сирию, где охранял корабли в Красном море.

«Затем служил в африканских государствах Судане и Джибуте. После возвращения женился, родились дети. Но семейная жизнь не сложилась, они развелись. Однако он не бросил своего ребенка, помогает ему», – продолжает Айгуль.

После армии Раят Усманов устроился на работу в полицию в Казани. И в это время началась спецоперация. Его коллеги отправились туда. Некоторые погибли. Раят тяжело переживал.

«Я тоже должен быть там. Хочу поехать», – сказал он однажды, приехав к сестре.

Сестра отговорила его. Когда началась мобилизация, он одним из первых подписал контракт и уехал.

«Я не могу сидеть сложа руки. Если не мы, то кто вас защитит?» – сказал он.

В октябре прошлого года его ранило. Во время штурма он получил травму ног и лечился в госпитале. Когда встал на ноги, снова уехал на передовую. За проявленную отвагу награжден медалями.

«У него уже шесть медалей», – говорит Айгуль. – Мы гордимся Раятом. Пусть он вернется живым и здоровым. Пусть вернется с победой».

«Раят Усманов не учился в Утар-Атынской школе. Но он наш парень! – отзывается о нем глава Утар-Атынского сельского поселения Альбина Мухаметгалиева. – К сбору помощи участникам СВО присоединились все жители – и стар, и млад. Однополчане Раята также выразили благодарность. Отправили видео. Из нашего поселка в зоне спецоперации служит семь человек. Самому старшему из них 1 марта исполняется 60 лет, самому младшему – 24 года. Все жители села рады помочь ребятам. Пусть наши пожелания исполнятся и ребята скорее вернутся живыми и здоровыми с победой!».

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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