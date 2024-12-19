Минниханов и Метшин оценили 39 новых троллейбусов, поступивших в Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казань поступили 39 троллейбусов нового поколения «МАЗ-303Т22». Транспортные средства сегодня оценили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр столицы РТ Ильсур Метшин. Руководитель республики и глава города осмотрели салон машины и рабочее место водителя, а также пообщались с перевозчиками.

«Самое главное, что это современные, качественные машины. Очень достойная техника. Спасибо нашим белорусским партнерам», — сказал Минниханов.

Троллейбусы выпущены Минским автомобильным заводом в этом году, по сравнению с прошлогодними машинами они усовершенствованы. В них установлены фильтр-влагомаслоотделитель и более мощные кондиционеры, а в кабине водителя появилась сенсорная панель приборов. При этом новые троллейбусы сохранили все преимущества — высокую маневренность и плавность хода.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В машине предусмотрены 34 места для сидения, а общая пассажировместимость — 90 человек. Снаружи и внутри салона имеются кнопки для использования пассажирами с ограниченными возможностями здоровья, есть функция наклона кузова для удобства входа и выхода. На дверях имеется звуковая и световая индикация об открывании дверей. Установлена наружная система видеоконтроля зон посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон транспортного средства оборудован USB-розетками для гаджетов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это троллейбусы третьего поколения. Они низкопольные, с вместительным салоном. Очень комфортабельные троллейбусы. Кроме того, могут двигаться на автономном ходу 2,5 километра. Они сделаны на базе единой платформы „МАЗ-303». На этой базе с 2019 года выпускаются автобусы. То есть это такая универсальная платформа», — рассказал генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

По его словам, первую партию таких троллейбусов протестировали в прошлом году. В частности, 25 машин этой серии уже работают на улицах Казани. «После нас 50 таких троллейбусов закупил Минск. Всего 64 новых троллейбуса этой марки будет работать в городе. А в целом в нашем парке 187 троллейбусов, которые задействованы на десяти маршрутах. Сейчас треть из них — новые», — сообщил он.

Айдар Абдулхаков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абдулхаков подчеркнул, что все замечания, выявленные в процессе эксплуатации 25 троллейбусов в прошлом году, были учтены Минским автомобильным заводом. «Это просто космос по сравнению с теми троллейбусами, которые до этого работали в Казани», — констатировал он.

Гендиректор предприятия заметил, что на сегодня парк троллейбусов в Казани полностью укомплектован. Следующая партия может поступить через два-три года, когда будут выходить из эксплуатации машины 2015–2018 годов выпуска.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров добавил, что эти троллейбусы — «огромный новогодний подарок транспортникам города».

«По оценке большинства горожан, новые троллейбусы соответствуют самым современным стандартам. Сейчас все троллейбусы в Казани соответствуют нормативу по сроку использования. Машины, которые отслужили 12 лет и прошли более 1 млн километров, часто ломались. Тратилось много денег на ремонт, на запчасти», — заявил он.

Шакиров отметил, что ежедневно общественным транспортом в городе совершается около 700 тыс. поездок. «Всего в этом году удалось обновить 39 троллейбусов и 127 автобусов. Это огромная партия, больше было только в преддверии подготовки к Универсиаде 2013. Это скажется в лучшую сторону: будут исключены сходы по техническим причинам, которых было много», — заключил он.

Ильдар Шакиров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Современный подвижной состав после отладки и обкатки заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2013 года. Они будут распределены следующим образом:

№1 — ул. Горьковское шоссе — Роддом (семь единиц);

№3 — ул. Академика Глушко — Речной порт (девять единиц);

№5 — Речной порт — ул. Академика Глушко (шесть единиц);

№6 — сквер имени Г. Тукая — ул. Кулагина (шесть единиц);

№7 — ул. Халитова — ж/д вокзал (три единицы);

№8 — площадь Свободы — Деревня Универсиады (четыре единицы);

№12 — сквер имени Г. Тукая — ул. Академика Глушко (две единицы);

№13 — ул. Халитова — ул. Ленинградская — ул. Академика Арбузова (две единицы).

«Метроэлектротранс» за 11 месяцев 2024 года обслужил 73,7 млн пассажиров, что на 4,5% больше аналогичного периода прошлого, 2023 года. В том числе троллейбусами перевезено 23 млн пассажиров.