«Если на столе нет греховных вещей, греха не будет»

Когда наступает Новый год у мусульман? Стоит ли делить Новый год на мусульманский и светский? Можно ли ставить елку и дарить подарки? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Нельзя сказать, что я праздную Новый год. В этот день я больше молюсь. Каждый человек грешен, и у меня тоже есть грехи»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Новый год по хиджре для мусульманина просто дата»

— Рустам хазрат, когда наступает мусульманский Новый год?

— Мы должны понимать, что существуют разные летоисчисления. Есть исламское — летоисчисление по хиджре. Оно ведется от даты переезда пророка Мухаммада (мир ему) из Мекки в Медину. С тех пор прошло 1446 лет. Григорианский календарь, который мы используем в светском обществе, ведет отсчет от Рождества Христова. 2024 года назад родился пророк Иса. Есть римские, иудейские, китайские календари, а у мусульман — лунный календарь. Лунный календарь короче солнечного на 10-12 дней. Если в этом году мы праздновали Новый год 7 июля, значит, в следующем году он будет в конце июня (27 июня, — прим. Т-и).

— Какие новогодние традиции есть у мусульман?

— Что для мусульманина Новый год по хиджре? Это просто дата. Сегодня год заканчивается, завтра начнется первый день месяца Мухаррам. Для мусульманина это как для бухгалтерии отчетный период — что хорошего я сделал за год. Если сделал плохое, нужно раскаяться, с кем-то поругался — нужно помириться. Для нас это просто отчет. В Коране Всевышний говорит: даже когда ты ложишься спать, делай отчет до того, как отчитают тебя.

— Можно ли мусульманам праздновать «светский» Новый год?

— Новый год по григорианскому календарю, который у нас с детства, подарки под елкой — что это? Для мусульманина это просто календарь. Просто заканчивается отчетный период. Наш любимый пророк Мухаммад говорил: «Дарите друг другу подарки чаще, и вырастет между вами любовь».

«Если спросить ребенка, какие праздники он знает, он ответит: «День рождения и Новый год». Потому что подарки он получает на день рождения и Новый год» Фото: © «Татар-информ»

«Самый праздничный день — пятница»

К сожалению, сейчас мы видим среди некоторых мусульман такое отношение, например: «Нет [праздника] 8 Марта!» Понятно, что это не религиозная дата, но это лишний повод сделать хорошее. На 8 Марта он не подарил жене подарок — пусть подарит на Курбан-байрам, на Ураза-байрам. Уважаемые мужчины, обращаюсь к вам. Задайтесь вопросом: когда вы последний раз дарили жене цветы?

У мусульман самый праздничный день — это пятница. Есть Ураза-байрам, Курбан-байрам, но величественнее и больше них — пятница (җомга), говорит пророк. Давайте заведем традицию дарить в пятницу супруге и детям хотя бы конфетку.

Если спросить ребенка, какие праздники он знает, он ответит: «День рождения и Новый год». Потому что подарки он получает на день рождения и Новый год. А Ураза? А Курбан? Мы ведь рвем на себе рубашку: «Мы мусульмане! У нас мечети!» Но если ребенок не знает своих праздников, значит, мы с вами недорабатываем.

Возвращаясь к Новому году, для мусульманина это всего лишь новый год. 1 января мы молимся о хорошем годе, о прощении. Но, конечно, легче дарить ребенку подарок, когда Новый год приходится на пятницу.

— Вы празднуете Новый год?

— Нельзя сказать, что праздную. В этот день я больше молюсь. Каждый человек грешен, и у меня тоже есть грехи. Я молюсь об их прощении. У меня есть планы на будущий год: здоровья моим детям, родственникам, соседям. Я молюсь о следующем годе, чтобы он был благим и хорошим. У нас есть ночная молитва «Къияму-ллейль», которая читается в последнюю часть ночи. Я стараюсь в эту ночь встать и помолиться. Очень тяжело, когда в это время бьют салюты, но в эту ночь я и моя семья молимся.

«Что для мусульманина Новый год по хиджре? Это просто дата. Сегодня год заканчивается, завтра начнется первый день месяца Мухаррам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Представьте, ваш ребенок-мусульманин приходит в школу…»

— Считается ли грехом празднование Нового года?

— Если на столе нет греховных вещей, греха не будет. Кто-то обманывается: «Мы пьем только детское шампанское». Назови его хоть детским, хоть взрослым — оно выглядит как шампанское.

Если на столе стоят халяльные продукты, если это послужило поводом, чтобы собрались близкие родственники, на этом греха нет. Некоторые меня покритикуют, но пусть обоснуют, в чем грех. Я собрал близких и друзей, мы вместе почитали Коран, узнали, как друг у друга дела. Это греховно?

Среди нас есть критики, которые готовы критиковать все: 3 дня, 7 дней (поминки, – прим. Т-и), годовщины, подарки — все нельзя. Но будьте добрее, как пророк, подарите подарок супруге.

— Можно ли мусульманам ставить новогоднюю елку?

— Прекрасно понимаем, что эта традиция — светская. Но она идет от Рождества Христова, когда Марьям, мать пророка Исы, родила под пальмой в Вифлееме. Говорится, что Всевышний наклонил эту пальму, чтобы Марьям ела финики. Сейчас и медицина подтверждает свойство фиников сворачивать кровь. Пальма всегда зеленая, и у нас сохранилась традиция ставить что-то зеленое.

Есть православное и католическое Рождество, есть светский Новый год. Постепенно все три традиции смешались, но для мусульман это осталось христианской традицией. Да, Ленин ее «освятил», поставил звездочку, хотя это звезда Вифлеема, мы прекрасно это помним. Но мы, мусульмане, стараемся елку не ставить.

— Можно ли дарить новогодние подарки?

— [Главный казый Татарстана] Джалиль хазрат приводит такой пример: «Представьте, ваш ребенок-мусульманин приходит в школу. Всем немусульманам дарят подарки на Новый год, а мусульманам не дарят. Что скажут остальные дети? Хорошо, что мои родители не мусульмане?»

Мусульманский ребенок должен получить даже больше подарков, чтобы он не стеснялся своей веры. Если мы не ставим елку, нужна другая компенсация, чтобы ребенок не считал себя униженным. Вера не должна забирать у детей хорошее, теплое, светлое. У детей должно быть этого теплого, светлого много крат больше.

— Можно ли запускать салюты?

— Салют — это прекрасная вещь. Если это не лишняя трата денег, если мы не пугаем этим соседей, не вызываем пожары. Сейчас это регламентируют законодатели, и если мы ничего не нарушаем, ничего плохого в этом нет.

А когда у тебя под окном кто-то начинает стрелять, на твой балкон залетает петарда и ты бежишь с ведром тушить пожар — конечно, это неправильно.

«Мусульманский ребенок должен получить даже больше подарков, чтобы он не стеснялся своей веры» Фото: © «Татар-информ»

«Хазрат, ты лучше, чем Дед Мороз»

— Есть ли у мусульман Дед Мороз?

— У мусульман нет, но вспоминается история, которую рассказывал Джалиль хазрат. Он говорил, что брал подарки и с посохом, в чапане и чалме, почти как Дед Мороз, на Ураза-байрам, Курбан-байрам заходил в детские сады и раздавал их. Одна девочка села к нему на колени и сказала: «Хазрат, ты лучше, чем Дед Мороз, потому что он один раз приходит, а ты — два раза».

У нас такой традиции нет. Но если мы, как мусульманская семья, сможем достигнуть такого уровня, что наши дети смогут из праздников назвать не только Новый год, но и Ураза-байрам и Курбан-байрам, значит, что-то мы с вами сделали.

— Поздравите зрителей?

— На каком бы языке мы Всевышнего ни называли, пусть из наших деяний в уходящем году он примет только благие. Пусть Всевышний простит совершенные нами в этом году грехи. Конечно, у нас еще есть время попросить прощения у тех, кого мы обидели. Возможно, с кем-то мы давно не общались — позвоните и поговорите. Сходите в гости, если есть возможность.

Дай Всевышний в новом году в каждую семью счастья, здоровья и благополучия. Пусть каждую семью он убережет от всех бед и невзгод. Пусть он хранит любовь в семьях, каждому ребенку пусть он даст свою благодать. Тем семьям, у которых еще нет детей, да дарует он детей. Тем, кто не создал свою семью, да дарует Всевышний благую половинку. Берегите друг друга. Дай Аллах хороший и благой год.