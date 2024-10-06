«Мы то, что мы едим»: хазрат о ПП, ГМО и кофе

Рустам хазрат Хайруллин: «Халяль», если переводить дословно, – это «дозволенное»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Что значит «халяль»?

– Если посмотреть на наше население, мы живем в постсоветском пространстве и возвращаемся обратно к вере. Когда звучит слово «халяль», для нас это значит, что курица или бычок забиты по ритуалу со словами «бисмиллях» и «Аллаху Акбар». Для нас в первую очередь «халяль» относится к мясу.

На самом деле, «халяль», если переводить дословно, – это «дозволенное». Это может быть даже в одежде. Может быть обувь халяль и не халяль. Если шкура свиньи используется в обивке обуви с внутренней стороны, в этой обуви нельзя читать намаз. Ты можешь в ней ходить, бегать, но когда читаешь намаз, ты должен эту обувь снять.

Понятие «халяль» намного шире. Оно может быть и в жилье. Украсть – это халяль? Нет, это харам. Халяль – это разрешенное. Его противоположность – харам.

– Какая пища считается разрешенной в исламе?

– Когда возникает такой вопрос, мы ссылаемся на первоисточник. Для нас это Коран – слова Всевышнего. Здесь Всевышний говорит, что нам запрещены кровь, мертвечина, свинина, то, что опьяняет и одурманивает.

Из этих вещей выходит все остальное, например морепродукты. Здесь есть разные трактовки. Мы приверженцы мазхаба Абу Ханифы. Его мазхаб самый распространенный в мире, но получилось так, что он удален от моря. Поэтому когда Всевышний говорит о рыбе, мы понимаем это дословно. Рыба – халяль. Иногда возникает вопрос, можно ли есть сома или щуку, которые питаются мертвечиной? Для нас вся рыба дозволена.

Возникают вопросы к букашкам и червям (креветкам). Мазхаб Абу Ханифы говорит, что это макрух – нежелательная вещь. Мазхаб Шафии, который распространен у моря, считает это все дозволенным.

Как понять, макрух или нет, дозволено или нет? Каждый выбирает сам. В гостях могут предложить не только рыбу, но и какие-то салаты. Есть или не есть? Могу говорить за себя: если это поставили на стол на халяльном мероприятии, я ем.

Если я приеду в Китай и меня будут кормить червяками и тараканами, я, конечно, их есть не буду.

– Как все-таки определить халяльность морепродуктов?

– Грубо говоря, если это курица, она должна быть забита. Если мы поймали рыбу – щуку или карася, положили в сетку и она умерла, тогда она будет халяль? Мы ведь ее не забили? Да, она будет халяль. Если это морепродукт, мы его выловили и он умирает естественной смертью, тогда он дозволен. Не обязательно делать забой, рыба полностью халяль.

Когда звучит слово «халяль», для нас это значит, что курица или бычок забиты по ритуалу со словами «бисмиллях» и «Аллаху Акбар». Для нас в первую очередь «халяль» относится к мясу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Здоровое питание, ПП и халяль – это одно и то же? Можно ли эти понятия уравнять?

– Здоровое питание может быть халяльным и нехаляльным. Мы видим примеры, когда человек доводит себя до изнеможения, следуя очень жесткому здоровому питанию. Если то, что мы едим, дозволено, это можно есть. Но если это начинает причинять тебе вред, ты слабеешь и худеешь и это невозможно остановить – перегиб здесь недопустим.

Спорный момент возникает с мясом. ПП иногда уходит в вегетарианство. Мы встречаем людей, которые не едят мясо. Всевышний сотворил любую живность для того, чтобы мы жили и питались. Поэтому здесь, если человек делает этот выбор, религия не говорит, что мясо нужно есть обязательно, не запрещает и не разрешает жирное. В Коране говорится, что причинение вреда себе запрещено.

Если через здоровое питание или вегетарианство мы причиняем себе вред, тогда оно запрещено, даже если все это халяльно. Если человек питается халяльной пищей, но у него уже переизбыток холестерина, образуются тромбы – это тоже запрещено. Даже халяль может стать запрещенным, если он причиняет человеку вред.

– Можно ли быть уверенным в честности отметок «халяль» на упаковке?

– К большому сожалению, в масштабах страны очень много комитетов «Халяль». Бывает, что некоторые комитеты превращают это в бизнес: заплатите, и мы пришлем вам по почте сертификат «Халяль».

Что касается нашего Духовного управления (ДУМ РТ) и Комитета, то это самый строгий в России Комитет, который не идет на сделку с совестью. Были в истории Комитета проколы с поставщиками, какой-то производитель наклеил отметку на свинину. Это была ошибка производителя, но это тут же пресеклось. Случай попал в прессу, был скандал, но продукция была изъята. Комитет полностью несет за это ответственность, не только перед нами, но и перед Всевышним.

Есть два вида забоя – ручной и автоматический. Утром, сказав «Бисмялляхи Аллаху Акбар», нажимают на кнопку, и нож-киллер целый день забивает куриц – это автоматический забой. Наш Комитет такой вид забоя не признает, только ручной.

Человек всегда сомневается, мы должны проверять, смотреть, но Комитет «Халяль» ДУМ РТ свою марку держит.

– Стоит ли доверять «халяльным» заведениям быстрого питания?

– Если это не просто объявление и Комитет дал сертификат, который у них висит на видном месте, тогда этому заведению стоит доверять. Если внутри никаких сертификатов, нужно остеречься. Хочется напомнить каждому хозяину подобных заведений, что те деньги, которые приходят запретным путем, обманом, не принесут благодати. Наоборот, имущество и деньги, полученные обманом, причинят вред.

«Человек всегда сомневается в честности отметок «халяль» на упаковке, мы должны проверять, смотреть, но Комитет «Халяль» ДУМ РТ свою марку держит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Что будет, если мусульманин съест запрещенную в исламе пищу?

– Этот вопрос нужно разделить на два. Харамную пищу можно съесть намеренно и по незнанию.

Если ты пришел в гости и все знают, что ты набожный, молишься, ешь только халяль, но оказалось, что на столе нехаляльная колбаса, и ты, надеясь, что все халяль, съел эту колбасу, – это одно. Или тебя угостили самсой, эчпочмаком, шашлыком, которые оказались нехаляльными. Кто съел по незнанию – на нем греха нет.

Но любая запрещенная вещь, которая попадает к нам даже по незнанию, будет оказывать негативное воздействие на наше тело и душевное состояние. Поэтому в исламе есть такое правило: если ты не знаешь, ты должен спросить. Кто-то стесняется или переживает, но здесь не должно быть стеснения. Если мы не знаем, как читать намаз, держать уразу, или что такое халяль, нужно изучить, спросить у знающих.

Если ты съел по знанию, то это, конечно, грех. Нужно попросить у Всевышнего прощения и больше не возвращаться к этому греху.

– ГМО – это халяль?

– Я не химик. Я хазрат той закалки, которые за все натуральное. Поэтому ГМО, которые вроде бы не запрещены, но причиняют нам вред, забирают наше здоровье, убивают нас, – конечно, это запрещено. Здесь каждый смотрит на свое здоровье.

То, что мы едим, мы то и есть. Почему сейчас распространяются болезни? Наверное, чтобы мы вернулись к более здоровому и естественному питанию.

«Если во время приготовления пищи используются только халяльные ингредиенты, конечно, она будет халяль» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Если блюдо приготовлено из халяльных продуктов, оно всегда халяль?

– Если во время приготовления пищи используются только халяльные ингредиенты, конечно, она будет халяль. А если во время готовки один из ингредиентов будет харамным? Например, блюдо нужно залить вином. Вино – запрещено. Все остальное халяль, но блюдо будет уже запрещенное. Если в большую тарелку халяльного попадает капля запрещенного, то и вся тарелка становится запрещенной.

Конечно, есть разные мнения. Кто-то говорит, что вино выветривается. Представьте, Рустам хазрат зайдет в магазин и купит безалкогольное пиво. Вот он идет домой, а его пакет звенит. Люди что подумают? Что хазрат халяльное что-то несет? Конечно нет.

Вроде бы оно уже становится дозволенным, но у него есть название. Возможно, вино выветрится из этого салата, но раз оно там есть, значит, уже запрещено. В безалкогольном пиве нет градуса, но если оно называется пивом, значит, оно запрещено.

– То есть безалкогольное пиво нельзя?

– Здесь вопрос не в самом напитке. Здесь вопрос в упаковке. Если появится безалкогольная водка или вино, из-за того, что это уже называется вином или водкой, оно будет запрещено.

– Безалкогольным вином иногда называют эмиз.

– Эмиз – это сок из винограда, если я правильно понимаю. Конечно, он дозволен. Если бы на нем было написано «Вино-эмиз, ноль градусов», тогда он был бы недозволенным.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Дозволен, пока на нем не написано «безалкогольное вино»?

– Да, и пока не начнет бродить. Если он забродит и превратится в вино, напиток станет запрещенным. Но далее он превратится в уксус – а уксус уже разрешен.

– Можно ли пить квас? В нем есть брожение, но это безалкогольный напиток.

– Такими вопросами мы можем себя серьезно загнать в угол. Отойдем чуть-чуть от кваса – например, кефир. Он тоже получается в результате брожения, значит, что-то там уже есть. Можно ли его пить? Когда есть такие вещи, которые измерить почти невозможно, есть такое правило: если человека опьянит большое количество, значит, малое количество запрещено.

Если после баллона кваса человек будет неровно ходить, значит, квас ему запрещен. У каждого своя физиология. Если литр кефира человека опьянит, значит, и маленький стаканчик кефира будет ему запрещен.

Таких напитков множество, которые вроде бы безградусные, но возникают вопросы. У нашего любимейшего Пророка есть изречение: «Кто находится на сомнительном, может оказаться на запретном». Поэтому если в душе у человека есть сомнения, пусть он лучше остережется. Но правило в религии: если пьянит большое, пьянит и малое.

«Если одна чашка тебя бодрит и тебе не вредит, то разрешено. Если кофе вызывает привыкание и ты уже не можешь без него, в этом случае нельзя» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Кофе в исламе ведь разрешен?

– В Казани есть мечеть имени Утыз Имани. Это выдающийся ученый, у которого есть трактат «Порицание чая». Я пью чай и кофе. Но чай в пакетиках стараюсь не пить, потому что там есть красители и он может причинить вред. Хороший чай, который мы собираем сами, я пью.

То же самое с кофе. Есть сердечники, для которых кофе будет харам. Если одна чашка тебя бодрит и тебе не вредит, то разрешено. Если кофе вызывает привыкание и ты уже не можешь без него, в этом случае нельзя.

– Если я покупаю что-то у фермера, как мне проверить халяльность продукта?

– Мы с вами питаемся ежедневно и мясо покупаем не раз в жизни. Примерно знаем, что у этого вкусное мясо, а у того какое-то не такое. Мы уже методом тыка знаем, где брать, кому доверять.

Сейчас есть сарафанное радио, мы не живем на необитаемом острове и можем посмотреть характеристики фермера: вкусное ли мясо, сам ли растит, без ГМО и так далее. Даже если мы придем на сельхозярмарку, где нам говорят, что мясо халяль, как потребителям нам этого достаточно. Греха не будет, даже если нас обманут.

– Запрещены ли в исламе какие-нибудь растения?

– Житейский ответ – если мы говорим о простых растениях (не маковые или наркотические средства), то они халяль. Но если они причиняют вред, то они будут запрещены.

– Можно ли есть лягушек и змей?

– Нельзя.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Жамиль Салимгареев

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