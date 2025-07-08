«Если меня не станет – помогай»: сельчанка из РТ спасает бойцов в прифронтовом госпитале

Татьяна Буданова, жительница села Адав-Тулумбаево Буинского района Татарстана, недавно вернулась из зоны специальной военной операции. Две недели она работала волонтером в госпитале, оказывая помощь раненым бойцам. Это была уже не первая её поездка. Впервые она уехала туда вместе с мужем – по зову сердца, а сейчас – по зову памяти.

Год назад на фронте погиб её любимый супруг – Максим Буданов. Он стал для Татьяны опорой в жизни: пришёл тогда, когда она одна поднимала детей. Прямолинейный, но неравнодушный, он сразу покорил её своей решимостью и добротой. Они создали семью. Максим принял детей Татьяны как родных. Казалось, что впереди долгая счастливая жизнь. Но началась специальная военная операция, и Максим решил присоединиться к действующей армии.

«Я пыталась его отговорить. Только привыкла к жизни под его защитой… А он словно не слышал», – поделилась воспоминаниями Татьяна.

Максим ушел по контракту. Был ранен, лежал в госпитале – тогда Татьяна поехала к нему и своими глазами увидела, насколько нужна там помощь. Когда он восстановился и снова уехал на фронт, она тоже обратилась в военкомат – хотела ехать с ним. Но ее не взяли.

Позже она все же нашла способ – стала волонтером. Через специальный сайт связалась с организацией, оказывающей помощь, заполнила документы и отправилась в госпиталь в Ростовскую область. Помогала ухаживать за ранеными, выполняла любую работу. Работала две недели – больше по условиям волонтерской службы не разрешается. Все расходы, включая проживание и питание, брала на себя принимающая сторона. Даже после гибели мужа Татьяна не оставила это дело.

«Он сказал мне однажды: «Если меня не станет, помогай парням, если сможешь», – пояснила Татьяна.

Слово мужа стало для неё внутренней клятвой. И вот месяц назад она снова подала заявку на поездку – на этот раз в госпиталь в Макеевке под Донецком, куда привозят бойцов прямо с передовой.

«В Ростове было проще: спокойно, территория безопасна, питание и отдых в отдельном корпусе. А вот в госпиталях ближе к зоне боев – другая обстановка. Работы в разы больше, а волонтеров почти нет. Там каждая минута дорога: раненых нужно быстро привести в порядок, помыть, раздеть, передать врачам. Мы работали без сна, нас было всего шестеро. Пообещали друг другу – держаться до конца», – рассказала она.

Госпиталь, где Татьяна трудилась, – один из первых пунктов эвакуации. Сюда поступают самые тяжелые случаи, лишнего времени у медиков нет.

«Их вытащили из ада – и надо успеть всё. Были дни, когда мы ни минуты не присаживались. Делали перевязки, помогали врачам, кормили. Очень нужна помощь. Друзья, если есть желание – поезжайте. Это от души говорю. Там ждут», – сказала Татьяна.

Сейчас она живет в деревне, у нее взрослые дети и внук. Муж дочери тоже находится в зоне спецоперации. Недавно Татьяна ездила к нему, рассказала о своей волонтерской деятельности – чтобы знали: есть возможность помогать и так.

«Затрат почти нет. Из Буинска нужно доехать до Казани, а оттуда до Москвы – билет оплачивает организация. В Москве – пункт сбора. При необходимости встречают прямо на вокзале. Дальше – автобусом до госпиталя. Документы помогают оформить. Оплаты за работу нет – это волонтерство. Это веление сердца. Я счастлива, что была там. Слышать слова благодарности от солдат – это невозможно передать. Это дает силу жить», – подчеркнула Татьяна.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.