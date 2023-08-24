Эскиз реконструкции Казанского речного порта может быть представлен в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Управление архитектуры Казани работает над проектом преображения Казанского речного порта и прилегающей территории. Мастер-план реконструкции водных ворот города можно ожидать в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной развитию водного транспорта РТ в акваториях Волги и Камы, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов.

«Работы ведутся, и это не только облик самого здания речного вокзала, но и прилегающей территории. Разумеется, территория речного порта города Казани сегодня требует реконструкции, модернизации. Там очень много зданий и сооружений достаточно много лет эксплуатируемых, их придется или ремонтировать, или реконструировать – доводить до ума. Я думаю, может быть, не в этом, но в следующем году мастер-план, дизайн-план этого участка города будет представлен», – сказал Ханифов.

Предстоящее преображение инфраструктуры речного порта, отведенного под пассажирские перевозки, анонсировал генеральный директор молодой компании АО «Флот РТ» Роман Лизалин. По завершении навигационного сезона 2023 года компании, как ожидается, будут переданы все пассажирские суда (30 единиц) от компании «Татфлот», а также причальные стенки, дебаркадеры, здание касс и зала ожидания. Парадное трехэтажное административное здание пока останется за «Татфлотом». Однако реконструкция территории Казанского речного порта, уточнил министр транспорта РТ на вопрос корреспондента «Татар-иформа», коснется и административного корпуса «Татфлота».