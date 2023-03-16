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Еще восемь нелегальных торговых точек снесут в Казани
В столице Татарстана демонтируют восемь самовольно возведенных торговых точек. Это следует из распоряжения заместителя руководителя исполкома города, опубликованного в Сборнике документов и правовых актов муниципалитета.
В частности, должны быть демонтированы три неуточненных торговых объекта (у дома №36 по улице Даурская, дома №2 по улице Южно-Промышленная и на участке по улице Короленко) , а также один торговый павильон (у дома №35 по улице Дорожная в поселке Нагорный).
Кроме того, подлежат сносу четыре незаконно установленных автофургона (два у дома №29 по улице Адоратского, у дома №31а по улице Адоратского и дома № 7 по улице Аделя Кутуя). Владельцы всех восьми торговых точек не установлены.
При это собственники могут самостоятельно демонтировать эти сооружения до 20 марта. Крайний срок принудительного сноса — 18 июня 2023 года.
Ранее, неделю назад, «Татар-информ» сообщал, что в Казани снесут девять киосков и два самостроя.
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