В Казани снесут девять киосков и два самостроя

В столице Татарстана демонтируют девять самовольно возведенных торговых объектов и две самовольные постройки. Это следует из постановления исполкома и распоряжения заместителя руководителя исполкома города, опубликованных в сборнике документов муниципалитета.

В частности, должны быть демонтированы два торговых павильона, два торговых объекта, четыре киоска по продаже воды и незаконно установленный автофургон. Владельцы всех этих торговых точек не установлены.

Собственники могут самостоятельно демонтировать эти сооружения до 13 марта. Крайний срок принудительного сноса — 11 июня 2023 года.

Самовольно же возведенные одноэтажные постройки, которые также должны быть снесены, расположены на принадлежащем городу участке по улице Хлебозаводская. Выяснить, кто именно построил два нежилых здания, кирпичное площадью 230 кв. метров и бетонное — 100 кв. метров, не удалось.

Тем не менее у неустановленного владельца будет три месяца, чтобы демонтировать самострои добровольно. Уведомление о планируемом сносе повесят на информационном щите, находящемся на территории участка. Если постройки в положенный срок не снесет их собственник, этим займется Комитет потребительского рынка исполкома Казани.