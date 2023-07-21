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Еще в трех дворах Альметьевского района начнутся работы по проекту «Наш двор»
В Альметьевском районе Татарстана продолжает воплощаться в жизнь республиканская программа «Наш двор». В 24 дворах идет активная работа по монтажу борткамней, асфальтированию и установке архитектурных форм, а еще в трех дворах реализация программы начнется в самое ближайшее время.
Дворы ожидает, в частности, ремонт дорог и тротуаров, установка опор освещения, скамеек и урн, подготовка твердого покрытия для мусорных площадок, размещение детского и спортивного оборудования (на площадке с песчаным покрытием), а также хозяйственно-бытового инвентаря.
Жители города и района активно включаются в процесс обновления пространств. «По программе „Наш двор“ жители проявляют интерес к созданию красивых и ухоженных дворовых территорий, помогая сажать цветы и деревья», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.
В 14 дворах муниципального образования работы завершены. Строители благоустроили восемь дворов в Альметьевске и шесть дворов в селе Русский Акташ.
«В целом в этом году завершение программы „Наш двор“ планируется 31 августа. После завершения строительства проводится „Праздник двора“ для жителей и работников, чтобы отметить достижения и результаты совместных усилий в создании уютных и зеленых пространств», — поделились в администрации.
Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов ранее поблагодарил неравнодушных жителей, которые занимаются озеленением на своих территориях, а также попросил их и дальше быть такими же активными.
Всего в этом году в Альметьевском районе будет отремонтирован 41 двор, а годом ранее было обустроено 77 территорий.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2023 году по программе благоустроят 961 двор. На эти цели выделено 9 млрд рублей.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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