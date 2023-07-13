Мэр Альметьевска об участии жителей в «Нашем дворе»: «Вкладывают душу, это дает эффект»

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На 14 дворовых территориях в Альметьевске завершены работы по республиканской программе «Наш двор». Всего же в этом году в нефтеграде обновят 41 двор. Во время прямого эфира глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов поблагодарил неравнодушных жителей, которые занимаются озеленением на своих территориях, а также попросил их и дальше быть такими же активными.

По словам Нагуманова, в этом году жители охотно участвуют в формировании общественного пространства возле своих домов.

«Безусловно, управляющие компании содержат дворы. Но мы видим, что когда жители вкладывают душу и немного своей энергии — это дает невероятно крутой эффект. Спасибо за ваше неравнодушие и за то, что прикладываете усилия, чтобы сделать нашу жизнь лучше, а дворы краше», — отметил глава района.

«На сегодняшний день в 14 из них (дворов — прим. Т-и) ремонтные работы завершены, остаются работы по озеленению и мелким недочетам. В 24 дворах ведется интенсивная работа — выполнение составляет более 75%», — сообщил мэр.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворых территорий.