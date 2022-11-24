Еще в несколько населенных пунктов Татарстана вернули электроснабжение

Согласно данным «Сетевой компании», сегодня к пяти часам вечера без электричества из-за непогоды остались девять населенных пунктов в Буинском и Дрожанновском районах Татарстана с общим населением 714 человек.

Последствия стихии устраняют 26 аварийных бригад АО «Сетевая компания» Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что накануне 37 населенных пунктов в Татарстане остались без электроэнергии из-за непогоды. Сегодня днем свет вернули в 25 из этих населенных пунктов.