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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2022  17:55
Павел Климчак

Еще в несколько населенных пунктов Татарстана вернули электроснабжение

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Согласно данным «Сетевой компании», сегодня к пяти часам вечера без электричества из-за непогоды остались девять населенных пунктов в Буинском и Дрожанновском районах Татарстана с общим населением 714 человек.

Последствия стихии устраняют 26 аварийных бригад АО «Сетевая компания» Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что накануне 37 населенных пунктов в Татарстане остались без электроэнергии из-за непогоды. Сегодня днем свет вернули в 25 из этих населенных пунктов.

#отключение электроэнергии
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