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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2022  15:49
Павел Климчак

Без электроэнергии по-прежнему остаются 12 населенных пунктов в Татарстане

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По информации «Сетевой компании», на 15.00 сегодняшнего дня без электроэнергии все еще остаются 12 населенных пунктов в Буинском и Дрожжановском районах республики.

Таким образом, всего без света на данный момент находится 821 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство уже сообщало о частичном отключении электроэнергии в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики, которое произошло накануне. Тогда без света были 37 населенных пунктов. Ликвидацией последствий отключения занимаются сотрудники МЧС и «Сетевой компании».

#отключение электроэнергии
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