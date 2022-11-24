Без электроэнергии по-прежнему остаются 12 населенных пунктов в Татарстане

По информации «Сетевой компании», на 15.00 сегодняшнего дня без электроэнергии все еще остаются 12 населенных пунктов в Буинском и Дрожжановском районах республики.

Таким образом, всего без света на данный момент находится 821 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство уже сообщало о частичном отключении электроэнергии в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики, которое произошло накануне. Тогда без света были 37 населенных пунктов. Ликвидацией последствий отключения занимаются сотрудники МЧС и «Сетевой компании».