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Общество 10 марта 2025 15:23

Еще в 20 дворах Казани появятся желтые сетки для раздельного сбора мусора

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Еще в 20 дворах Казани появятся желтые сетки для раздельного сбора мусора
Фото: kzn.ru

В ходе воплощения в жизнь программы по развитию раздельного сбора отходов в столице Татарстана продолжается модернизация контейнерных площадок. Уже в марте региональный оператор, УК «ПЖКХ», разместит на 20 новых локациях желтые сетки для сбора пяти видов упаковок и вторсырья: пластика, металла, стекла, тетрапака и макулатуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это позволит увеличить доступность экологичных практик для жителей и ускорить переход города к устойчивому обращению с отходами, пояснили в пресс-службе регоператора.

На данный момент в Казани насчитывается 10 945 контейнерных площадок, оборудованных 30 205 контейнерами для сбора ТКО. Из них – это желтые сетчатые контейнеры для раздельно собранных отходов. За 2024 год УК «ПЖКХ» направила на переработку 3935 тонн вторсырья, что на 1290 тонн превышает показатели предыдущего, 2023 года.

Желтые сетки появятся на следующих контейнерных площадках:
– ул. Боевая, д. 147А,
– Военный городок-32, д. 173,
– ул. Гладилова, д. 22Б,
– ул. Гладилова, д. 56,
– ул. Горсоветская, д. 19А,
– ул. Завокзальная, д. 144,
– ул. Завокзальная, д. 57,
– ул. Краснококшайская, д. 75А,
– ул. Лебяжье Озеро, д. 8А,
– ул. Мало-Московская, д. 14А,
– ул. Милицейская, д. 32,
– ул. Нижняя, д.1 (жилой комплекс Юдино),
– ул. Окраинная, д. 3,
– ул. Привокзальная, д. 48,
– ул. Революционная, д. 74,
– ул. Столярова, д. 35,
– ул. Телецентра, д. 12,
– ул. Бирюзовая, д. 16,
– ул. Хибинская, д. 4,
– ул. Ягодинская, д. 35.

«Установка дополнительных сетчатых контейнеров – важный шаг в создании комфортной среды для раздельного сбора. Мы видим, что жители активно поддерживают инициативы, и это вдохновляет на дальнейшее расширение проекта. К 2025 году планируется увеличить долю площадок с РСО, это позволит снизить нагрузку на полигоны и повысить культуру обращения с отходами горожан», – заявил депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

В 2024-м УК «ПЖКХ» обещала до конца года поставить в каждом дворе Казани желтые сетки.

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#Экология #раздельный сбор мусора #ук пжкх
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