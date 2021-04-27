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Ру Тат
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27 апреля 2021  14:15
Эвелина Киселёва

Британским штаммом коронавируса заразились восемь татарстанцев

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В Татарстане выявлены восемь человек, заразившихся британским штаммом коронавируса Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Еженедельно Управление Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения отбирает ПЦР-тесты пациентов с тяжелыми формами новой коронавирусной инфекции. Отбираем, смотрим и пробы от таких пациентов отправляем в научно-исследовательские институты, где раскладывают геном и определяют — вирус мутировал или не мутировал. Исходя из того, что мы отобрали, а отобрали мы 110 проб у таких пациентов, на сегодня восемь проб — это британский штамм вируса», — рассказала собеседница агентства.

По словам Марины Патяшиной, британский штамм завезли на территорию республики. При этом она подчеркнула, что вакцина «Спутник V» эффективна против этого штамма Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые штаммы коронавируса могут стать неопасны, если остановить циркуляцию патогена с помощью вакцинации.

коронавирус Британский штамм
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