Еще троих многодетных отцов из Татарстана удалось вернуть в семьи

Еще троим многодетным отцам из Камско-Устьинского района Татарстана удалось получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Лукоянова, Закирова и Хасанова буквально за полчаса до отправки в зону боевых действий сняли со строя. Об этом рассказал сотрудник местного военкомата Альберт Закиров.

Напомним, что призыв мужчин, воспитывающих троих несовершеннолетних детей, был приостановлен в Татарстане с 4 октября. 19 октября депутат от Госдумы РФ Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом» рассказал, что тех из них, кто уже был призван по частичной мобилизации, вернут домой.

Контролировать каждый такой случай будут депутаты Госдумы. Фаррахов пояснил, что решение о возвращении домой многодетных отцов было озвучено во время встречи представителей Минобороны РФ с депутатами Госдумы в Москве.

Тему в республике также курирует вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, которая рассматривает каждый случай индивидуально.

Призывная комиссия Республики Татарстан по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. Решение было принято во время заседания оперативного штаба республики 21 октября. Отмена оформляется на основании заявления этих граждан и предоставлении свидетельства о рождении детей.