Еще трое жителей Татарстана попались на продаже липовых сертификатов о вакцинации

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили случаи посредничества во взятке при получении липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что трое татарстанцев зарабатывали на продаже липовых сертификатов, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взятке».

Подозреваемые выступили посредниками в передаче взятки для получения сертификатов, деньги они передали медсестре одной из больниц, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к бывшей сотруднице.

Как сообщается в пресс-службе МВД по РТ, на сегодняшний день к уголовной ответственности привлекли шесть человек. Кроме того, возбудили уголовные дела по статьям за подделку документов и пособничество в этом.

Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, еще один – под ограничением определенных действий. Остальным меру пресечения пока не избрали. Расследование дела продолжается.