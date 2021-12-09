Трое жителей РТ зарабатывали на продаже липовых сертификатов, возбуждено уголовное дело

Как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ, в ноябре этого года трое жителей республики стали посредниками в передаче взятки в 37,5 тысяч рублей за выдачу троим «покупателям» сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса.

Они оставили часть денег себе, остальную сумму передали через еще одного человека медсестре в одной из городских больниц. Та, в свою очередь, не имела опыта обращения с госреестром вакцинированных и обратилась за помощью к бывшей сотруднице, которая раньше имела доступ к реестру. Последняя за 10 тысяч рублей внесла туда ложные сведения, и трое татарстанцев незаконно получили сертификаты о вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взятке». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы от пяти до десяти лет. Расследование дела продолжается.