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Еще три собаки смогли обрести семью благодаря акции «Лапа дружбы» в Казани
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Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани
Благодаря благотворительной акции «Лапа дружбы», которая накануне прошла в парке у казанского ЖК «Весна», три собаки смогли обрести новую семью. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани.
«3 пушистых участника обрели новую семью, было собрано более 60 кг сухого и влажного корма, наполнители, пеленки. Спасибо всем, кто принял участие и поддержал городские и частные приюты», – поблагодарили организаторы.
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