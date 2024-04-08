Не более 200 укушенных к 2026 году: как улицы Казани очистят от агрессивных собак

До конца 2026 года в столице Татарстана хотят снизить число бродячих собак до 1 тысячи особей на улицах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Источники пополнения уличных собачьих стай – отказники и потеряшки

Проект «Казань – город без брошенных животных» рассчитан на 5 лет – до конца 2026 года. К этому сроку в столице Татарстана хотят снизить число бродячих собак до 1 тысячи особей на улицах. При этом все они должны быть стерилизованы, вакцинированы и иметь либо чип, либо неснимаемую бирку, рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Кроме того, за это время планируют сократить число инцидентов с безнадзорными животными – агрессию, укусы и прочее. На старте программы, в 2021 году, было зарегистрировано 2 тысячи таких случаев, а число жалоб горожан на животных тогда превышало 6 тысяч в год. К концу программы рассчитывают выйти к цифре не более 200 инцидентов в год.

В основу проекта легла информация ветеринарной академии Республики Татарстан, подтвержденная наблюдениями и выводами кафедры экологии Казанского федерального университета, а также рекомендации Академии наук Российской Федерации.

Искандер Гиниятуллин: «Были сделаны однозначные выводы, что в настоящее время источником пополнения уличных стай является нежелательное потомство самовыгульных хозяйских собак» Фото: kzn.ru

«Были сделаны однозначные выводы, что в настоящее время источником пополнения уличных стай является нежелательное потомство самовыгульных хозяйских собак, а также отказники, «потеряшки» и их потомство. Безответственное отношение к заведению животных, покупка щенка в подарок, неготовность к дополнительным хлопотам, разочарование. Частый итог – собака оказывается на улице и приносит потомство», – отметил Искандер Гиниятуллин.

Поэтому основной задачей проекта было определено воспитание и формирование ответственного отношения горожан к животным, разработка и реализация программ льготной стерилизации собак и кошек, а также поддержка волонтерского движения. В детских садах и школах в рамках программы дополнительного образования внедрили уроки бережного отношения к животным. В парках и скверах города регулярно проходят встречи будущих владельцев собак с кинологами. Помимо этого, в столице Татарстана запустили грантовый конкурс «Лапа дружбы».

За один день на благотворительном фестивале пристроили 51 кошку

Не забывают в столице Татарстана и о пристройстве бездомных животных в добрые руки. Так, волонтерский проект «Щенячий патруль» по выхаживанию бездомных щенков раздал новым хозяевам уже более 400 новых пушистых друзей. Помимо этого, город вместе с волонтерами проводит на своих площадках выставки, фестивали приютских собак и кошек.

Не забывают в столице Татарстана и о пристройстве бездомных животных в добрые руки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На выставках проводятся лектории, практические занятия по дрессировке, предоставляются консультации кинологов и ветеринарных врачей. Горожане могут выбрать себе домашнего питомца и после оформления договора забрать его домой, освободив тем самым место в приюте для новых животных. В 2023 году проведено четыре таких фестиваля. На них 16 собак нашли себе новых хозяев. А за три года новых четвероногих друзей обрели 75 казанцев», – подчеркнул Искандер Гиниятуллин.

Относительно свежий случай был 31 марта в экстрим-парке «Урам». Там прошел 28-й фестиваль по пристройству кошек благотворительного проекта «Дорога домой» общества «Зоозабота». За один день организаторам удалось найти новое место жительства для 51 кошки – это рекордное число. 20 и 21 мая на «Ак Барс Арене» состоится аналогичное мероприятие благотворительного фонда «Ника».

В Казани, помимо всего прочего, действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинирование, выпуск) Фото: © «Татар-информ»

В Казани для бездомных животных ежегодно выделяют 35 млн рублей

В Казани, помимо всего прочего, действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинирование, выпуск). Ежегодно на эти цели выделяют 35 млн рублей из бюджета, рассказал Искандер Гиниятуллин.

«По результатам электронного конкурса осуществляется отбор подрядчиков на отлов, транспортировку в приют и обратно, содержание в приюте, вакцинирование и стерилизацию. Ежегодно на эти цели выделяется порядка 35 миллионов рублей, в том числе на содержание в приюте признанных агрессивными животных», – прокомментировал он.

Информация об отловленных животных размещается на сайте ООО «Зооцентр» для розыска старых хозяев и поиска новых владельцев. В популярных социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram на страницах приюта представлена вся информация о животных.

За 2021-2023 годы через программу ОСВВ прошло 12,2 тыс. собак. Большая часть из них вернулась на прежнее место обитания. Кроме того, 449 собак были признаны агрессивными и остались жить в приюте. Наконец 972 собаки пристроили в семьи.

«Мы видим ежегодное снижение количества животных, подвергающихся отлову. Фиксируем снижение числа заявок на отлов. Очень важно, что сокращается количество зарегистрированных инцидентов с безнадзорными собаками: агрессия, обслюнявливание, укусы. За время работы проекта количество таких происшествий уменьшилось почти на 30%», – добавил Гиниятуллин.

Централизованную бесплатную вакцинацию и стерилизацию проводят также для домашних животных. Управление ветеринарии РТ совместно с «Зооцентром» Казани регулярно организует выезды в различные районы города. За время действия проекта 870 животных было стерилизовано, более 50 тысяч – вакцинировано.

За прошедшие два с половиной года в городе создано три площадки для выгула животных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2024 году в Казани появится новая площадка для выгула и дрессировки животных

Уже сегодня туристические сайты «Яндекс.Путешествия», «Рамблер.Путешествия», агрегатор отелей «Твил.Ру» включают Казань в число городов, наиболее подготовленных для путешествий с собаками.

«Но для нас сохраняется задача проекта “Казань – город без брошенных животных” развития городской инфраструктуры, дружелюбной к людям, животным и их питомцам. Ваше поручение, Ильсур Раисович, ежегодно открывать по одной площадке для выгула собак выполняется», – отметил Искандер Гиниятуллин, обращаясь к мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину.

За прошедшие два с половиной года в городе создано три площадки для выгула животных: в жилых комплексах «Салават Купере» и «Светлая долина», а также на улице Космонавтов. Всего же в Казани 19 подобных площадок, в основном они расположены на территориях парков и скверов в пешей доступности горожан. Адреса площадок приведены на сайте мэрии в разделе городских проектов.

«В этом году в планах – обустройство площадки в сквере на улице Заря. Разработан проект, есть смета, подготовлено место. Владельцы собак очень ждут там площадку», – заключил Гиниятуллин.

В лагерях Татарстана этим летом отдохнут 14,8 тыс. казанских школьников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Количество путевок в детские лагеря и новые правила для летних веранд: что еще обсудили чиновники

Помимо особенно актуального вопроса работы с бездомными животными обсудили на деловом понедельнике и другие проблемы. Например, организацию летнего детского отдыха. Так, в лагерях Татарстана этим летом отдохнут 14,8 тыс. казанских школьников. Городской центр «Ял» посетят почти 5,6 тыс. детей, рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Подняли чиновники также вопрос улучшения объектов питания и повышения качества обслуживания. Институт развития города совместно с предпринимательским сообществом разработал каталог «Требования и рекомендации по организации сезонных объектов общественного питания на ул. Баумана», поделился председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут свою работу в 5 часов утра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Наконец, заместитель начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов рассказал об организации празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, который состоится 10 апреля. Так, проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут свою работу в 5 часов утра, а праздничные мероприятия в мечетях города стартуют в 6.30 с чтения аятов Корана. В 13.00 праздник продолжится в Старо-Татарской слободе, на Кремлевской набережной и в Национальной библиотеке Татарстана.