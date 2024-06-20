Еще три человека в Казани обратились с больницу с ботулизмом

По последним данным, в Казани число госпитализированных с подозрением на ботулизм после употребления зараженного салата «Лобио» увеличилось до 18 человек. Как сообщает источник «Татар-информа», в больницы столицы Татарстана обратились еще три пациента с симптомами этого опасного пищевого отравления.

«После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились 3 человека, госпитализировано 2, один отказался от госпитализации. Таким образом, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью», – прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Ранее Минздрав республики информировал о 15 госпитализированных с подобными симптомами после употребления салата «Лобио из фасоли» производства московской компании ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Из них 8 человек находились в тяжелом состоянии, двое были подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным Роспотребнадзора, именно некачественная продукция этого производителя с многочисленными нарушениями технологии приготовления стала источником вспышки ботулизма не только в Татарстане, но и в других регионах России – Москве, Московской и Нижегородской областях.

Медицинские учреждения республики мобилизованы для оказания необходимой помощи всем пострадавшим. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств произошедшего и недопущения подобных случаев в будущем.