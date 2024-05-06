Еще три БПЛА сбили над Белгородской областью и Черным морем

Сегодня в районе 17.00 российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Часом ранее Минобороны также сообщило о сбитом над северо-западной частью акватории Черного моря беспилотнике.

Ранее мы сообщали, что Белгород и область подверглись ракетной атаке, в результате которой погиб мужчина и пострадала 8-летняя девочка.