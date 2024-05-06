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Еще три БПЛА сбили над Белгородской областью и Черным морем
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Сегодня в районе 17.00 российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Часом ранее Минобороны также сообщило о сбитом над северо-западной частью акватории Черного моря беспилотнике.
Ранее мы сообщали, что Белгород и область подверглись ракетной атаке, в результате которой погиб мужчина и пострадала 8-летняя девочка.
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