Еще около ста мобилизованных нижнекамцев уехали на военную подготовку в Казань

Сегодня еще около ста мобилизованных жителей Нижнекамского района уехали на военную подготовку в Казанское танковое училище. Данная отправка из района стала пятой по счету.

Проводить ребят к физкультурно-оздоровительному комплексу «Батыр» пришли их семьи, руководство города, священнослужители.

По традиции к мобилизованным, их женам, матерям, детям обратился глава района Рамиль Муллин. Он пожелал служить с честью, быть дисциплинированными.

«Непростые времена — непростые решения. Но непростые решения рождают настоящих мужчин. Я хотел сказать слова благодарности тем, кто стоит в строю. Они пришли защитить нас и тех, кто стоит за их спинами: их детей, жен, родителей. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто не побоялся повесток и того, что предстоит. А предстоит защитить нашу Родину. Встать на поле боя. Слушаться командира. Какие бы задачи перед вами ни стояли, я хочу только одного: как торжественно мы вас провожаем, так же торжественно и встретить. Это будет зависеть от вас — вашей сноровки, сил и от того, как вы будете слушаться ваших командиров. Мы просим Всевышнего, чтобы он одарил вас своей милостью, сохранил каждого», — отметил глава района и крепко пожал руку каждому.

Военный комиссар Газинур Ситдиков признался, что решение бойцов встать на защиту Отечества вызывает уважение к ним. Многие из стоящих сегодня в строю имеют боевой опыт, который они готовы применить.

«Я уверен, что все поставленные задачи будут выполнены, вы приедете домой к своим родным, близким, в родной город. Сегодня вы вершите историю. Будущее России в ваших руках», — отметил военком.