Еще почти 169 млн рублей направят на ремонт дорог в трех районах Татарстана

На ремонт дорог в Татарстане выделят еще 168 млн 891 тыс. рублей. Привести в порядок планируется дороги на территории Агрызского, Менделеевского и Нурлатского районов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Так, более 93 млн рублей направят на обновление дорог в Агрызском и Менделеевском районах. Подрядчику предстоит выполнить все работы, предусмотренные контрактом, с использованием материалов и оборудования, которые соответствуют заявленным условиям. Также он должен будет заключить договор на технологическое присоединение светофорного объекта и договор энергоснабжения с АО «Татэнергосбыт».

Еще 75 млн 806 тыс. рублей выделят на ремонт дорог в Нурлатском районе. Подрядчик должен выполнить работы по ремонту существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием населенных пунктов в срок до 12 октября.

Итоги аукционов планируется подвести в конце июля.

Напомним, всего за этот год в Татарстане за счет средств республиканского бюджета в этом году построят 27 километров дорог и отремонтируют 287 километров. В частности, до конца этого года в республике также продолжатся работы по строительству дорог к садовым обществам и детским оздоровительным лагерям, по обеспечению безопасности на дорогах.