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В Татарстане за год построят 27 км дорог и еще 287 км отремонтируют
В Татарстане за счет средств республиканского бюджета в этом году построят 27 километров дорог и отремонтируют 287 километров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.
«Около 54 километров приходится на ремонт опорной сети. Это федеральные дороги, которые проходят по Татарстану, и региональные дороги, соединяющие крупные центры и обеспечивающие сквозной трафик между субъектами», — сказал спикер.
До конца этого года в республике также продолжатся работы по строительству дорог к садовым обществам и детским оздоровительным лагерям, по обеспечению безопасности на дорогах.
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