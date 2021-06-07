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Ру Тат
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7 июня 2021  12:38
Эвелина Киселёва

Еще одного ученика школы №175 выписали из ДРКБ

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Медики Детской республиканской клинической больницы Татарстана выписали еще одного ребенка, пострадавшего во время стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В стационаре ДРКБ продолжают лечение 2 пациента, один выписан», - отметили в ведомстве.

Состояние оставшихся в ДРКБ детей врачи оценивают как стабильное.

В Минздраве РТ добавили, что в федеральных клиниках остается 4 ребенка и 3 взрослых. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из московской клиники выписали девочку.

 

#ЧП в казанской школе
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