Еще одно отравление угарным газом произошло в Азнакаево, юноша и девушка в больнице

В одном из жилых домов на улице Нефтяников в Азнакаево девушка и юноша 19 и 22 лет соответственно отравились угарным газом. Об инциденте сообщили в девять часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112.

Обоих пострадавших с отравлением легкой степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Причина случившегося устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани угарным газом отравились трое детей, прокуратура начала проверку. Еще одно отравление газом произошло накануне в Муслюмовском районе республики: пострадавшую госпитализировали в больницу.