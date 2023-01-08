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Ру Тат
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Происшествия
8 января 2023  21:59
Павел Климчак

Еще одно отравление угарным газом произошло в Азнакаево, юноша и девушка в больнице

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В одном из жилых домов на улице Нефтяников в Азнакаево девушка и юноша 19 и 22 лет соответственно отравились угарным газом. Об инциденте сообщили в девять часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112.

Обоих пострадавших с отравлением легкой степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Причина случившегося устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Казани угарным газом отравились трое детей, прокуратура начала проверку. Еще одно отравление газом произошло накануне в Муслюмовском районе республики: пострадавшую госпитализировали в больницу.

#Отравление угарным газом
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