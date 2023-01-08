В Казани угарным газом отравились трое детей, прокуратура начала проверку

В Татарстане за сутки зарегистрировано два случая отравления угарным газом. Первый из них произошел накануне утром в селе Муслюмово Муслюмовского района, в одном из домов на улице Мусина: угарным газом отравилась 54-летняя женщина. Ее с отравлением легкой степени тяжести доставили в местную больницу. Предварительная причина случившегося – обледенение оголовка дымохода.

Второй случай произошел сегодня около полуночи в Казани: в жилом доме на улице Повстанческой угарным газом отравились 81-летняя женщина и трое детей: два мальчика 11 и 8 лет и 5-летняя девочка.

Детей с отравлением средней степени тяжести доставили в ДРКБ Казани, пожилая женщина отказалась от госпитализации. По предварительной версии, причиной отравления стала неисправная система вентиляции. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура Кировского района начала проверку после отравления газом троих детей. Предварительно, дети были в этом доме в гостях, в какой-то момент они почувствовали сильную головную боль, и их госпитализировали.

По данным медиков, после осмотра их отпустили домой. Прокуратура вместе со специалистами установит причины случившегося, а также проверит соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании внутридомового газового оборудования, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.