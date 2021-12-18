Еще одна женщина с ребенком отравились газом в Бугульме

На этот раз инцидент произошел на улице Вахитова. В больницу Бугульмы с отравлением были доставлены 40-летняя женщина и ее 10-летний сын.

Ребенка и его маму с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По данному факту прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме с отравлением газом в больницу доставили 45-летнюю женщину с 4-летним сыном.