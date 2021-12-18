news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 декабря 2021  13:50
Полина Шевчук

Еще одна женщина с ребенком отравились газом в Бугульме

news_top_970_100

На этот раз инцидент произошел на улице Вахитова. В больницу Бугульмы с отравлением были доставлены 40-летняя женщина и ее 10-летний сын.

Ребенка и его маму  с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По данному факту прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме с отравлением газом в больницу доставили 45-летнюю женщину с 4-летним сыном.

#отравления #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное