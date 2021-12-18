news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 декабря 2021  10:57
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после отравления газом женщины с маленьким сыном в Бугульме

news_top_970_100

В бугульминскую больницу с отравлением газом были доставлены 42-летняя женщина и ее 4-летний сын.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед. 

Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, а также проверит, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования. 

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

#отравление #Отравление угарным газом #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное