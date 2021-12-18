Прокуратура начала проверку после отравления газом женщины с маленьким сыном в Бугульме

В бугульминскую больницу с отравлением газом были доставлены 42-летняя женщина и ее 4-летний сын.

Как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед.

Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, а также проверит, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.