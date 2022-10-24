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Ру Тат
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Путешествия и туризм
24 октября 2022  18:40

Еще одна страна может возобновить прямое авиасообщение с Россией

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Власти России и Малайзии обсуждают возможность открытия прямого авиасообщение между странами, заявил временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак. Об этом сообщает Tourdom.

«Сложный вопрос. Но мы, конечно же, очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить», — сказал эксперт на пресс-конференции, состоявшейся в Екатеринбурге.

Он отметил, что стороны сейчас договариваются о том, чья авиакомпания первой начнет летать на направлении. Разак добавил, что это достаточно тонкий момент, так как необходимо понимать, стоит ли ждать каких-либо новых ограничений со стороны Запада.

Напомним, ранее после возобновления рейсов на Шри-Ланку российская компания «Аэрофлот» уже столкнулась с тем, что один из ее бортов был арестован в аэропорту Коломбо по требованию иностранного лизингодателя. В результате решать этот вопрос пришлось на уровне правительства республики.

 

#туризм #антироссийские санкции #авиасообщение
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