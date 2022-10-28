Еще одна группа мобилизованных из Мензелинска отправилась на боевое слаживание

В Мензелинске во второй день подряд проводили очередную группу мужчин из числа резерва, призванных по частичной мобилизации. Проводы состоялись у военкомата, сообщает «Мензеля-информ».

С приветственным словом выступил и. о. руководителя исполкома Мензелинска Рамиль Шайсуваров. «Желаем вам с честью выполнить поставленные задачи и возвратиться живыми и здоровыми. Мы гордимся вами и ждем вас», — отметил он.

Имам-мухтасиб района Рамзиль Садыков и настоятель Никольского кафедрального собора Роман Храмутичев дали наставления ребятам. Также каждому мобилизованному были вручены подготовленные жителями района пакеты с необходимыми при прохождении военной службы принадлежностями. А военный комиссар района Сергей Владимиров раздал каждому мобилизованному денежные конверты от Министерства обороны на личные нужды.

В первый день в Мензелинске в числе мобилизованных проводили бывшего военкома района подполковника Рустама Низамова.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и подписал указ о проведении частичной мобилизации.