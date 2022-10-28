В Мензелинске в числе мобилизованных проводили бывшего военкома района

Очередная группа из Мензелинска пополнила ряды мобилизованных граждан, убывших на сборный пункт в Казань. Среди мобилизованных провожали и бывшего военного комиссара района подполковника Рустама Низамова. Об этом сообщает «Мензеля-информ».

«В свое время мы добросовестно выполнили свой долг перед Родиной. А сегодня Родина снова зовет нас. И я очень рад и горжусь тем, что сегодня нахожусь в числе тех, кто уходит сегодня. Жители района, ждите нас, спасибо Вам за то, что вы вместе с нами, мы вернемся живыми и здоровыми!» — отметил Низамов.

Еще один мензелинец — Анвар абый занимается фермерством в Наратлы-Кичу, он записался в ряда российской армии добровольцем.

«Иду добровольно, это моя гражданская позиция, — поясняет он. — Ферма уж осталась, сын ведь есть. Кормов достаточно, так что особо за скотину переживать не надо. Моя дочь работает в полиции, она вот меня провожает сегодня. Главное, чтобы мои дети были живы и здоровы, а последующие поколения жили в мире и согласии».

Ко всем присутствующим обратился глава Мензелинского района Айдар Салахов. Он пожелал с честью выполнить поставленные задачи и, самое главное, вернуться живыми. «Мы ждем вас», — сказал руководитель.

Обращаясь к мобилизованным, военком района Сергей Владимиров напомнил: «Вас ждут дома. У вас есть возможность быть на связи, так что пишите, звоните. Главное, где бы вы ни были, будьте живы-здоровы, не теряйте бодрости духа».

Каждый мобилизованный получил подготовленные жителями района пакеты с необходимыми во время прохождения военной службы принадлежностями.

Также от Министерства обороны были вручены денежные конверты на личные нужды. Родные и близкие также проводили мобилизованных со словами: «Возвращайтесь живыми и здоровыми, мы вас любим, гордимся вами».

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября проводится частичная мобилизация — призвать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов.