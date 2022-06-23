Еще один турецкий банк начал принимать карты «Мир»

Турецкий банк Halkbank начал принимать карты российской платежной системы «Мир», говорится на ее сайте.

Таким образом, оплату картой «Мир» и выдачу наличных проводят устройства пяти кредитных организаций Турции: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

«Сравнительно недавно присоединился Halkbank. Теперь в его устройствах можно снимать и оплачивать картой „Мир“», — рассказали ТАСС в службе поддержки карт.

В настоящее время карты платежной системы «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах. Помимо Турции, это Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Ранее стало известно, что к этому списку могут присоединиться еще четыре страны. Об этом, выступая на Петербургском экономическом форуме, рассказала заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова.