Еще один торговый центр выставлен на продажу в Челнах за 100 млн рублей

В Набережных Челнах по улице Шамиля Усманова, 127а продается здание торгового центра. Продавцы просят за объект 100 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Площадь здания превышает 1,1 тыс. квадратных метров. По словам продавца, объект находится в отличном состоянии, оборудован всеми инженерными сетями, приточной и вытяжной вентиляцией, пожарной сигнализацией.

Также уточняется, что торговые площади комплекса полностью арендованы, а по всему периметру комплекса и внутри здания установлена система видеонаблюдения.

Здание было построено в 2012 году, в 2021 году обновлена крышная вывеска торгового комплекса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах выставлен на продажу торговый центр за 135 млн рублей.