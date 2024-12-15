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Происшествия 15 декабря 2024 13:18

Еще один танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе

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Танкер «Волгонефть 239» получил повреждение в Керченском проливе.

Как сообщает РИА Новости, на борту находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

«Татар-информ» рассказывал, что танкер «Волгонефть 212» на борту которого находятся 13 человек, терпит бедствие в Керченском проливе.

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