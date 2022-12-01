Еще один спектакль адаптирован для юных казанцев с нарушениями зрения

В последний день осени в театре кукол «Экият» состоялся показ спектакля с тифлокомментированием «Мырау батыр» («Приключения кота Мырау батыра») по произведению Наки Исанбета. Как рассказали «Татар-информу» в театре, данная постановка пополнила список адаптированных спектаклей для детей с нарушениями зрения.

Наряду с обычными зрителями к просмотру смогли присоединиться ученики Лаишевской школы-интертата для слепых и слабовидящих детей, казанской школы №172 для детей с ограниченными возможностями и члены Казанской местной организации ВОС (Всероссийское общество слепых).

Тифлокомментирование — единственный способ приобщить к театральному искусству людей с нарушениями зрения. Зрители перед началом спектакля получили специальные наушники. Спектакль для них озвучила с полным описанием происходящего на сцене заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ и тифлокомментатор высшей категории Гелюся Закирова.

После спектакля зрители смогли подняться на сцену, чтобы лучше рассмотреть куклы, декорации и реквизит спектакля, пообщаться с актерами.

Благодаря поддержке фонда в театре кукол «Экият» для слабовидящих и незрячих людей уже адаптированы семь спектаклей из репертуара: «Гуси лебеди» в инсценировке Льва Кожевникова, «Әлфия» Ильгиза Зайниева, «Самовары» Рафаэля Тагирова, «Су анасы» Габдуллы Тукая, «Сны Диснея» Ильгиза Зайниева, «Волк и семеро козлят» инсценировка Эльвиры Гилемхановой и «Мырау батыр» по произведению Наки Исанбета.

Следующий показ в театре кукол «Экият» с тифлокомментированием пройдёт 10 декабря. Вниманию зрителей с ограничениями по зрению будет представлена постановка «Сны Диснея» Ильгиза Зайниева.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Гелюсю Закирову с победой во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022».